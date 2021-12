Contagi Covid in calo in Sardegna, dove però si registra un’altra vittima. Con oltre settemila test eseguiti in 24 ore il tasso di positività a livello regionale si attesta al 2%.

Ecco il bollettino integrale diramato dalla Regione domenica 12 dicembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 144 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 191, ndr), sulla base di 1921 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7020 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (stesso numero di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 96 (tre in più di ieri).

3205 sono i casi di isolamento domiciliare (93 in più di ieri).

Si registra il decesso di una donna di 79 anni residente nella provincia di Nuoro (ieri due vittime, ndr)”.

Esattamente un anno fa – il 12 dicembre 2020 – si registravano nelle 24 ore 168 nuovi contagi e 7 morti (Tutti i dati).

(Unioneonline/l.f.)

