L’epidemia di Covid-19 miete altre due vittime in Sardegna. I contagi sono, però, ancora in calo e calano anche i posti occupati in terapia intensiva. In aumento, invece, il numero di pazienti ricoverati nei reparti ordinari.

Con oltre novemila test in 24 ore, il tasso di positività scende dal 2% allo 0,9%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione martedì 30 novembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 87 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 98, ndr), sulla base di 2.378 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.073 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (tre in meno rispetto a ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 71 (quattro in più rispetto a ieri ).

2.626 sono i casi di isolamento domiciliare (sei in più rispetto a ieri).

Si registra il decesso di due persone in provincia di Sassari (ieri una vittima, ndr)”.

I nuovi casi sono così ripartiti a livello provinciale: Cagliari 6, Sassari 25, Sud Sardegna 24, Nuoro 28, Oristano 4.

Un anno fa – il 30 novembre 2020 – si registravano 329 nuovi contagi giornalieri e 8 vittime (Tutti i dati).

