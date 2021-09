Ancora in calo il numero dei nuovi contagi quotidiani per Covid-19 in Sardegna. E, mentre il tasso di positività si attesta all’1,2%, continua a diminuire anche il numero di pazienti ricoverati. Si registrano però due nuove vittime.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalle autorità regionali venerdì 17 settembre 2021.

“In Sardegna si registrano oggi 84 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2494 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6778 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (3 in meno rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 188 (2 in più rispetto a ieri).

Sono invece 3801 i casi di isolamento domiciliare (180 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 2 decessi: un uomo di 82 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna e una donna di 89 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari”.

(Unioneonline/l.f.)

