In Sardegna tornano a salire i contagi Covid: nella giornata di martedì se ne erano registrati 251, il bollettino di oggi ne segnala 380, individuati sulla base di 3.510 persone testate, per un tasso di positività del 10,8%. In queste ore – precisano le autorità regionali –sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.837 test.

Sempre in queste ultime ore si registrano anche due ulteriori decessi: si tratta di un uomo di 73 anni e di una donna di 88, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Occhi come sempre puntati sugli ospedali, ma la situazione resta stabile: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, lo stesso numero di ieri. Invariato anche il numero delle persone attualmente assistite in area medica, che restano 119.

Rispetto al precedente aggiornamento, nell’Isola ci sono 136 persone in più in isolamento domiciliare, per un totale di 6.651.

