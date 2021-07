Restano sopra quota 300 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sardegna.

Nel bollettino diffuso dalle autorità regionali sabato 31 luglio 2021 si registrano infatti nell’Isola 330 nuovi contagi (ieri erano stati 308).

I tamponi effettuati nelle ultime ore sono stati 3.272, dunque il tasso di positività si attesta al 10%.

Sale invece a 1.502 il computo totale dei morti per coronavirus nell’Isola da inizio emergenza: una nuova vittima è stata infatti confermata dalla Assl di Carbonia.

Non si ferma anche l’aumento dei ricoveri: le persone assistite in area medica negli ospedali dell’Isola sono in totale 75 (+5), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 13 (+2).

In Sardegna in isolamento domiciliare ci sono attualmente 4.856 persone (+278).

In totale a livello regionale sono stati confermati ad oggi 62.051 casi dall’inizio dell’emergenza. I guariti complessivi da marzo 2020 sono invece oltre 55mila.

(Unioneonline/l.f.)

