Restano sotto quota 300 i contagi giornalieri di Covid in Sardegna.

Nel bollettino odierno diffuso dalla Regione si registrano oggi 226 ulteriori casi confermati di positività al coronavirus (di cui 197 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1024 tamponi.

Il tasso di positività è al 22%.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 101 (-2).

11816 sono i casi di isolamento domiciliare (-420).

Si registra il decesso di un uomo di 79 anni, residente nella provincia di Oristano.

