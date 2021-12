Sono 200 i casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna secondo l’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi. Con 1.366 persone testate e 4.265 tamponi molecolari e antigenici processati il tasso di positività si attesta al 4,68%.

Non si registrano ulteriori vittime e resta sotto controllo la situazione negli ospedali.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in più di ieri. In area medica si trovano invece 93 persone, dato in diminuzione di tre rispetto a ieri.

Sono 3.298 i sardi in isolamento domiciliare, 93 in più rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata