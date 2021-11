Sono 102 i nuovi casi accertati di coronavirus registrati in Sardegna, e si registra anche un ulteriore decesso.

Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, i test processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 7.710.

Il rapporto positivi-tamponi è dunque dell’1,3 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri), mentre aumentano quelli in area medica, che passano a 61 (14 in più).

2.467 sono i casi di isolamento domiciliare (8 in più rispetto a ieri).

La vittima è una donna di 70 anni residente nel Sassarese.

(Unioneonline/s.s.)

