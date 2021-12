I contagi giornalieri di Covid in Sardegna, in salita costante negli ultimi giorni, sfondano quota trecento. E si registra anche una nuova vittima, oltre all’aumento del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Con oltre undicimila tamponi, il tasso di positività nell’Isola si attesta al 2,7% (ieri 2,8%).

Ecco il bollettino diffuso dalla Regione venerdì 17 dicembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 315 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 294, ndr), sulla base di 3434 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.439 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (due in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 114 (quattro in meno di ieri).

3696 sono i casi di isolamento domiciliare (190 in più di ieri).

Si registra il decesso di una donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari (ieri nessuna vittima, ndr)”.

Esattamente un anno fa – il 17 dicembre 2020 – i nuovi casi giornalieri erano 268, mentre undici erano le vittime registrate nelle 24 ore (Tutti i dati).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata