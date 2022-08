Contagi in calo in Sardegna, sono 338 i casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore dall’Unità di crisi regionale. Ieri erano 669. Di questi, 325 sono stati diagnosticati da antigenico.

Con 2.491 tamponi molecolari e antigenici processati in totale, il tasso di positività si attesta al 13,5%, ieri era al 20,7%.

Due i decessi nelle ultime 24 ore: uno nella Asl di Cagliari, uno nella Asl di Sassari.

In calo i ricoveri. Sono 10 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri; 125 quelli ricoverati negli altri reparti, in calo di 4 unità nelle ultime 24 ore.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 14.784, +127 rispetto al dato di ieri.

(Unioneonline/L)

