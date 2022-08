Coronavirus ai minimi in Sardegna.

Sono solo 117 i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore dall’Unità di crisi, dato che risente del weekend appena trascorso e delle festività. Solo uno è stato rilevato da tampone molecolare, tutti gli altri da antigenico.

Il tasso di positività, con 949 tamponi eseguiti, è al 12,3%.

Si registra un’altra vittima, una persona residente nel territorio della Asl di Cagliari.

Stabile il numero dei ricoveri: in terapia intensiva si trovano 10 pazienti, uno in più rispetto a ieri; in area medica sono 129 le persone ricoverate, una in meno rispetto all’ultimo bollettino.

Diminuiscono i sardi attualmente positivi al Covid in isolamento domiciliare: sono 18.087, 74 in meno rispetto al dato di ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata