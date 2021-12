Casi di Covid in calo in Sardegna, ma aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva e tornano a registrarsi vittime. Due nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti causati dalla pandemia in Sardegna a quota 1.700. Il tasso di positività regionale resta stabile a 1,6%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione lunedì 6 dicembre 2021.

“In Sardegna si registrano oggi 80 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 133, ndr), sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4983 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (due in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 82 (cinque in più di ieri).

2983 sono i casi di isolamento domiciliare (quindici in meno di ieri).

Si registrano due decessi (ieri nessuna vittima, ndr): un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda”.

Esattamente un anno fa – il 6 dicembre 2020 – nell’Isola si contavano nelle 24 ore 293 nuovi contagi e sette morti, mentre i ricoverati in terapia intensiva erano 64 (Tutti i dati).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata