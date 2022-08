Altre quattro vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna.

È quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale, secondo cui sono 467 i nuovi casi di positività, di cui 447 sono diagnosticati da antigenico. Ieri erano 541.

Con 2.866 tamponi effettuati il tasso di positività è al 16,3%, in calo rispetto al 20 di ieri.

Delle quattro vittime due sono del Nuorese, due del Nord Sardegna.

Stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, che restano 10. Sono invece 104 quelli ricoverati in area medica, 3 in meno rispetto al dato di ieri.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono invece 12.275, in calo di 1.021 unità nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata