Brusca impennata di contagi da coronavirus in Sardegna. Nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione si segnalano 96 nuovi casi accertati sulla base di 2.143 persone testate mentre sono 10.520 i test processati tra molecolari e antigenici.

Il rapporto positivi-tamponi è dello 0,9 per cento.

Invariato invece il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che restano 6 come ieri; sette in più quelli in area medica (attualmente 45).

1.378 sono i casi di isolamento domiciliare (51 in più rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.

