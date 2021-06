In Sardegna individuati, su oltre 4.500 test effettuati, 17 nuovi casi di contagio Covid.

Non si registrano però nuove vittime, mentre il tasso di positività resta vicino allo zero, precisamente: 0,37%. Aumenta però di cinque unità il nuero dei pazienti ricoverati.

Ecco il bollettino integrale sull’epidemia nell’Isola del 30 giugno 2021: “Sono 57.236 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 17 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.383.369 tamponi, per un incremento complessivo di 4.545 test rispetto al dato precedente.

Non si registrano nuovi decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 36 pazienti in area medica (+5 rispetto all'ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare e 53.429 (+23) i guariti. Sul territorio, dei 57.236 casi positivi complessivamente accertati, 14.996 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.697 nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.399 (+13) a Sassari”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata