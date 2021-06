Sono 11 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore, e c’è un nuovo decesso. In totale, da inizio epidemia, i positivi sono complessivamente 57.008, le vittime 1.484.

Sono stati eseguiti 1.339.823 tamponi, per un incremento di 1.837 test rispetto al dato precedente.

Sono invece 87 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.959 e i guariti sono complessivamente 43.471 (+30).

Il rapporto positivi-tamponi è allo 0,59 per cento.



Sul territorio, dei 57.008 casi positivi complessivamente accertati, 14.923 (+2) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.948 (+1) a Nuoro, 17.295 (+8) a Sassari.

