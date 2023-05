A lui la tariffa agevolata prevista dalla continuità territoriale, al suo strumento musicale no. È il paradosso denunciato in post Facebook da Mauro Palmas, noto mandolista sardo, che ha visto schizzare il prezzo del suo viaggio aereo da Cagliari a Milano Linate.

Tutto nasce dall’esigenza di trasportare in sicurezza il suo strumento, una necessità comune a chi svolge questo tipo di professioni. In queste situazioni è possibile prenotare un posto aggiuntivo, dove far viaggiare (nel suo caso) la mandola. Una poltrona in più, identica a quella del proprietario dello strumento, se non fosse per il prezzo: «Per l’extra-seat», racconta Palmas nel post, «Ita Airways non concede la tariffa residente. Sì, lo so, ho già polemizzato dato che lo strumento è di proprietà di un residente, ma è così e decidono loro».

Tradotto in cifre: se per il suo “andata e ritorno” la spesa è di 170 euro, per quello del suo strumento ci si avvicina ai 500, con 489 euro di biglietto. «Praticamente», aggiunge il musicista, «io e il mio strumento paghiamo circa 659 euro per andare a Milano per lavoro». La denuncia è diventata rapidamente virale, strappando sin da subito tanti commenti e condivisioni di chi si è immedesimato nella situazione di Mauro Palmas.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata