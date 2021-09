Un calo fino al 44% delle frequenze giornaliere e dei posti minimi garantiti sulle rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano.

Lo stop alla tariffa agevolata per i turisti durante la stagione invernale. Un aumento di 1 euro dei biglietti tra Roma e i tre aeroporti sardi.

Sono alcune delle novità della continuità territoriale a partire dal 15 ottobre. Un regime che, a prescindere dalla compagnia che gestirà i collegamenti, sarà caratterizzato dalla cancellazione di diversi vantaggi per i viaggiatori isolani.

Si stima infatti una drastica diminuzione delle frequenze su Cagliari, mentre i collegamenti con Fiumicino saranno 10, tra andata e ritorno, contro i 18 previsti dal piano 2013.

Per contro, saranno previsti due posti riservati per emergenze sanitarie a bordo dei primi voli del mattino in decollo dall’Isola e sugli ultimi in rientro. E la tariffa residenti sarà abbattuta del 30% per i bambini fino a 11 anni.

- Tutti i dettagli sul nuovo piano di continuità nell’articolo di Michele Ruffi su L’Unione Sarda in edicola –

