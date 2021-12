Continuano ad aumentare i contagi in Sardegna, sono 470 i nuovi casi rilevati dall’Unità di crisi nelle ultime 24 ore.

Con 4.344 persone testate e 12.593 tamponi molecolari e antigenici processati in totale, il tasso di positività sale al 3,7%.

Altri due uomini hanno perso la vita a causa del virus nell’Isola: un 63enne della provincia di Sassari e un 86enne del Sud Sardegna.

Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, che sono 11 come ieri. In area medica le persone ricoverate sono 131, un aumento di quattro unità rispetto al dato di ieri.

I sardi in isolamento domiciliare sono 291 in più di ieri, 4.587 per la precisione.

(Unioneonline/L)

