Un ciclone proveniente dalle Canarie porta il maltempo sulla Sardegna.

Sono previste piogge e la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida almeno sino a mezzogiorno di venerdì 7. L’avviso di criticità è di colore giallo e riguarda in particolare le zone di Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu.

Interessato anche il Comune di Cagliari, con la Protezione civile cittadina che ha, come sempre in questi casi, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

«Con l'obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l'incolumità pubblica – ricorda la Protezione civile – , in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione, ovvero: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati».

