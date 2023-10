Dal 2018 al 2022 in Italia gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9% (-583). Anche la Sardegna non fa eccezione: negli ultimi anni, infatti, si assiste a un lento ma progressivo allontanamento del sistema bancario nei confronti del territorio.

Se n’è parlato oggi a Cagliari durante la tappa sarda della campagna Uilca contro la desertificazione bancaria: Chiusura filiali? No, grazie, che dall’inizio dell’anno sta attraversando tutto il territorio nazionale.

«La nostra campagna vuole costruire le condizioni perché ci sia un dibattito ampio e si acquisisca consapevolezza su un tema che ha risvolti negativi in termini anche sociali e non solo economici», afferma segretario generale Uilca Fulvio Furlan, «l’iniziativa vuole accendere i riflettori su un problema che deve interessare tutti e per la cui risoluzione ogni soggetto sociale può e deve fare qualcosa».

© Riproduzione riservata