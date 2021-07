Due tratti stradali in Sardegna sono stati chiusi provvisoriamente a causa di incendi.

Uno è quello sulla 131 Dcn, in direzione dell’innesto con la 131, all’altezza di Orani, il secondo sulla 293 “di Giba”, in località Vallermosa per il rogo che è divampato tra il km 25 e il km 26.

Il personale Anas, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per le operazioni di spegnimento.

Entrambi i tratti sono stati riaperti.

(Unioneonline/s.s.)

