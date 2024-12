È ormai un dato assodato: la nutrizione non è solo una questione di calorie e macronutrienti. Ciò che mangiamo ha un impatto profondo e duraturo non solo sulla nostra salute fisica, ma anche sul nostro benessere mentale ed emotivo. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che una dieta sana può migliorare non solo la memoria e la concentrazione, ma anche l'umore e la gestione dello stress.

Al contrario, una dieta sbagliata può contribuire a problemi come ansia, depressione e difficoltà cognitive. Un’alimentazione bilanciata, non si limiti dunque a nutrire il corpo ma favorisca contemporaneamente il funzionamento ottimale del cervello.

I protagonisti indiscussi di questa rivoluzione nutrizionale sono gli alimenti ricchi di antiossidanti, come frutti di bosco, le verdure a foglia verde, le noci e i semi. Questi alimenti proteggono il cervello dallo stress ossidativo garantendo una memoria ottimale, uno stabile tono dell’umore e una maggiore protezione contro malattie neurodegenerative quali l’Alzheimer.

Dott. Pietro Senette

Nutrizionista e Ricercatore

© Riproduzione riservata