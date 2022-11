Forza Italia ha chiesto un intervento del governo per fronteggiare l’emergenza cavallette in Sardegna.

Il deputato ed ex governatore sardo Ugo Cappellacci ha depositato un’interrogazione al ministro delle Politiche Agricole affinché “adotti misure urgenti e agisca insieme alla Regione Sardegna per debellare quella che è diventata una vera e propria piaga per l'isola”.

Una richiesta che arriva a meno di 24 ore dalla denuncia di Confagricoltura e Cia sull'“immobilismo” della Regione per quanto riguarda le attività di prevenzione.

E su cui, spiega Cappellacci, il ministro si è impegnato: “Prendiamo atto con soddisfazione della volontà del ministro Lollobrigida di dare la giusta priorità al tema e convocare un confronto per adottare le soluzioni più opportune”, ha detto il deputato sardo dopo il dialogo di stamattina.

“C’è un impegno – ha spiegato l’ex governatore – per studiare le iniziative necessarie a prevenire una nuova emergenza e scongiurare le conseguenze disastrose viste negli anni precedenti. È l’accelerazione che auspicavamo e che veniva richiesta dal mondo delle campagne”.

