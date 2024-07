L’anticiclone africano Caronte infiamma l’Isola. Una settimana caldissima quella che si apre in Sardegna, con temperature ben al di sopra dei 30 gradi e in alcune zone interne persino oltre i 40.

Un caldo intenso e afoso che durerà per l’intera settimana. Tra le città fino a venerdì previste temperature altissime soprattutto a Oristano e Carbonia, costantemente fra i 38 e i 39. Poco più giù Nuoro, mentre a Cagliari e Sassari si arriva a ridosso dei 35. Nelle zone interne verranno anche superati i 40 gradi. Notti tropicali, con temperature ben al di sopra dei 20 gradi.

Oltre al caldo intenso si dovrà fare i conti anche con l’afa perché le masse d’aria di Caronte, provenienti dal deserto del Sahara, attraversando il Mediterraneo si caricheranno di umidità che renderà ancora più insopportabile il clima.

Un caldo che persisterà su tutta la Penisola, almeno sino a venerdì quando una ventata d’aria fresca dal Nord Europa creerà le condizioni per lo sviluppo di violenti temporali. Solo al Nord, in Sardegna resteranno afa e caldo anche venerdì e per tutto il fine settimana, anche se con temperature di 3-4 gradi più basse.

E per oggi resta alto l’allarme incendi nel Cagliaritano, per il perdurare di vento e alte temperature. L’allerta della Protezione civile per oggi è di codice arancione, in quanto «le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale».

