Al momento in Sardegna nessuna disposizione dal Ministero per le settimane corte a scuola contro il caro energia.

A confermarlo è il presidente regionale dell'associazione presidi Massimo Depau, che è anche dirigente scolastico.

Qualche scuola già da qualche anno ha avviato l'esperimento della settimana corta su decisione del collegio dei docenti, ma non come misura contro il caro energia che si fa sentire solo in questo 2022.

Anche la Regione fa sapere che, per ora, non può istituire la settimana con un giorno in meno di lezioni per combattere la crisi: è necessario un provvedimento da Roma per poter definire una misura così straordinaria.

