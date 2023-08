Aveva fatto discutere la notizia del distributore carissimo di Buddusò: secondo quanto messo in luce l’osservatorio dei prezzi del carburante del Ministero, in un impianto del paese si venderebbe benzina a 3 euro al litro.

Ma ecco che la spiegazione arriva direttamente da Antonio Pischedda, titolare e gestore del distributore Eni: «Nel mio impianto non vendiamo nessuna benzina a quel prezzo», dice, «e credo che lo stesso valga per i colleghi del paese. Si tratta di un errore presente nell'osservatorio dei prezzi di carburanti del Ministero, che fa riferimento non alla benzina Senza piombo, bensì alla Blu-super, prodotto», precisa Pischedda, «che manca non solo nel mio impianto, ma in tutta la Sardegna da circa 5 anni, perché il trasporto dal "continente” è troppo oneroso».

Sarebbe dunque un errore ad aver generato quello che il titolare definisce un “polverone”: «Ne va della lealtà di aziende come la nostra», conclude, «che fa di tutto per rispettare al meglio le leggi: basta fare un salto nel nostro impianto per dare un'occhiata a tutta la cartellonistica».

