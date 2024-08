Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato i Carabinieri della Sardegna, segnando un importante momento di riconoscimento per l'impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme dell’Isola.

La visita è iniziata al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena, dove il Generale Luzi è stato accolto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, e dal Comandante di Compagnia, Maggiore Michele Cerri. Qui ha incontrato il personale della sede e ha voluto lasciare, come da tradizione, la sua firma sul memoriale del servizio, nella stazione di Quartu Sant’Elena. Ha voluto rimarcare l’importanza del ruolo del Comandante di Stazione, figura fondamentale e punto di riferimento per la popolazione locale, sottolineandone l’importanza anche in relazione al suo ruolo di ascolto e di dialogo con i cittadini.

Successivamente si è recato al Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, dove è stato ricevuto dal Generale di Brigata Stefano Iasson. Ha incontrato le Autorità Regionali, una rappresentanza dello Stato Maggiore legionale, i Comandanti Provinciali della Sardegna, nonché rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante gli incontri ha portato il suo saluto e i suoi complimenti ai Carabinieri della Sardegna, lodando il loro impegno, la loro professionalità e dedizione quotidiana ai doveri istituzionali. Ha sottolineato l'importanza della presenza costante dei Carabinieri a fianco dei cittadini, evidenziando come la velocità del cambiamento imponga all’Arma di mantenere il passo coi tempi, garantendo oggi, come in passato, empatia e umanità nel proprio agire a favore della cittadinanza.

(Unioneonline)

