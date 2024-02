Una vita nell’Arma, abbracciata quando era ancora un ragazzo. Michele Tamponi, 59 anni di cui una buona parte vissuti da carabiniere, è stato promosso generale di Brigata. Ed è con questo traguardo che a marzo chiuderà la sua carriera.

Originario di Calangianus, era tornato in Sardegna nel 2020, al Comando provinciale di Cagliari, da tenente colonnello. Qui ricopriva il ruolo di comandante del reparto operativo e di vice comandante provinciale.

Il rientro nell’Isola dopo una parentesi toscana, a Siena, dove tra l’altro aveva fatto da portavoce, curando i rapporti con la stampa: un incarico mantenuto anche a Cagliari. In passato, la sua carriera lo aveva portato anche in Lombardia, in Piemonte e in Sicilia.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata