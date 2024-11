La lunga fila e l’attesa sono il “contesto”. La dichiarazione che accosta l’amministratore delegato Gaetano Intrieri al Movimento 5 Stelle è l’obiettivo. A mettere in fila le cose è il deputato sardo di Forza Italia Ugo Cappellacci, con un video realizzato all’aeroporto di Fiumicino: l’ex presidente della Regione parte dalla descrizione dei disagi patiti al check-in per attaccare Aeroitalia, che si è aggiudicata la continuità territoriale su Cagliari, e di riflesso (ma non tanto) la Regione a trazione penstastellata.

«Sono all’aeroporto di Fiumicino, reduce da una lunga coda», esordisce Cappellacci. «Succede perché con Aeroitalia a meno di tre ore dal volo non si possono più fare check-in e altre attività online e bisogna per forza presentarsi al banco. Ho sentito molte lamentele».

Da qui la “cerniera” del ragionamento lo porta su chi guida la compagnia: «L’amministratore delegato dovrebbe intendersi di trasporti», è l’introduzione sibillina, «visto che è stato il consulente del ministro...Toninelli, del Movimento 5 Stelle. Lo stesso partito di Todde». Il nome dell’ex titolare del dicastero dei Trasporti è pronunciato dopo un momento di silenzio teatrale. E viene accompagnato dalle note della colonna sonora di Profondo Rosso.

Piazzata la mina, Cappellacci unisce i puntini del suo ragionamento: «L’amministratore di Aeroitalia è stato consulente dei grillini. Bene: allora chiedo alla presidente Todde, visto che c’è una conoscenza, o comunque in nome della comune esperienza grillina, di convincere questo signore ad allinearsi a criteri moderni di gestione dei trasporti».

Sui disagi per i check-in Aeroitalia fa sapere che «il sistema di prenotazione sarà riprogrammato con la possibilità di portare questo limite orario da tre ore a 90 minuti prima dell'orario di partenza. Questa operazione tecnica sarà conclusa entro pochi giorni. Il check-in al banco è comunque gratuito fino all'ultimo momento».

(Unioneonline/E.Fr.)

