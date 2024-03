Una cappa di polveri sahariane avvolge la Sardegna. Ma va peggio in Corsica, dove per oggi è stata diramata un’allerta, e nella Francia Meridionale, dove il paesaggio si è tinto di ocra, anche a causa delle piogge, che hanno portato a terra il silt africano.

Nell’Isola, anche grazie a una buona ventilazione, il fenomeno ha comportato solo un’atmosfera lattiginosa, che ha ridotto la visibilità sulle lunghe distanze e “ingrigito” la giornata precedente alla Pasqua. I riflessi di luce, nelle zone di mare, sono comunque affascinanti.

La mappa dell'allerta in Corsica

In Corsica invece l’associazione Qualitair Corse ha avvertito la popolazione sui pericoli derivanti dall’intensità del fenomeno: in una comunicazione diramata ieri si spiegava che «le misurazioni delle particelle sono in forte aumento oggi e colpiranno tutta la Corsica. La soglia di allerta sarà superata per tutta la regione. L'episodio dovrebbe persistere per tutto il fine settimana».

