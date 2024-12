Il Capodanno 2025 in Sardegna non sarà una semplice festa, ma un’esperienza sonora e visiva che farà ballare l’intera Isola. Con il claim “Capodanno 2025 in Sardegna, tutta un’altra musica!”, l’assessorato regionale al Turismo – che oggi ha presentato il programma per la notte di San Silvestro – ha deciso di puntare su un mix di eventi live, accoglienza calorosa e scenari mozzafiato per convincere turisti e residenti a scegliere la Sardegna per l’ultima notte dell’anno.

Diciassette Comuni accenderanno la miccia di questo Capodanno diffuso grazie a un programma che spazia dai grandi nomi del rock italiano fino ai talenti della musica pop e dance. La regione ha previsto due fasce di contribuzione per sostenere i festeggiamenti: cinque città “big” come Cagliari, Sassari, Alghero, Castelsardo e Olbia si aggiudicano il ruolo di protagoniste, mentre altri 12 Comuni completano la mappa della festa.

La serata clou del 31 dicembre vedrà Gianna Nannini sul palco di Sassari con la sua voce graffiante, mentre Cagliari si prepara a una notte memorabile con il ritmo inconfondibile di Stewart Copeland, il leggendario batterista dei Police. A pochi chilometri dal capoluogo, Iglesias offrirà un Capodanno all’insegna dell’energia con Le Vibrazioni e Il Pagante.

Ad Alghero, la 29esima edizione del “Cap d’Any” regalerà fuochi d’artificio musicali: il 30 dicembre i DJ storici Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno il loro “DJ Time”, mentre la notte di San Silvestro saliranno sul palco i Negramaro. Non sarà da meno Castelsardo, che schiererà due beniamini del pop italiano, Elodie e Irama.

In Gallura, Olbia farà tremare il molo Brin con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash, mentre Golfo Aranci festeggerà con le hit di Fred De Palma. A Nuoro, il pubblico potrà cantare con Giusy Ferreri, mentre Bosa si affiderà alla grinta di Irene Grandi.

Oristano ospiterà la giovane e talentuosa Gaia, mentre Dorgali proporrà un Capodanno raffinato con Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna. Desulo anticiperà i festeggiamenti con la storica band dei Nomadi ai piedi del Gennargentu.

© Riproduzione riservata