Ferruccio Deiana con il Cannonau Sileno Riserva 2020 ha portato la sua terra ai vertici della scena vinicola internazionale, ottenendo un prestigioso riconoscimento ai Decanter World Wine Awards (DWWA) di quest'anno: con un punteggio di 96 su 100, il Cannonau Riserva 2020 si è aggiudicato l'ambita medaglia d'oro e avendo ricevuto il punteggio più alto fra tutti i vini sardi si è consacrato non solo come il miglior vino della Sardegna, ma anche come il miglior Cannonau alla 21ª edizione dei Decanter World Wine Awards.

Ferruccio Deiana e i suoi vini rappresentano il vertice dell'eccellenza vitivinicola sarda, consolidando la reputazione della cantina come uno dei pilastri della produzione vinicola italiana. Il Sileno Riserva 2020 è un vero e proprio simbolo dell'anima e della cultura enologica sarda, ogni sorso racconta una storia di terre assolate, brezze marine e secoli di viticoltura che hanno plasmato questo angolo di paradiso mediterraneo.

Ferruccio Deiana ha visto altri suoi vini premiati ai Decanter World Wine Awards 2024, confermando la qualità e la diversità della sua produzione, tra questi: il Vermentino di Sardegna Arvali 2023, il Cannonau Sileno 2022, il Vermentino di Sardegna Donnikalia 2023 e l'Ajana 2019, il rosso Isola dei Nuraghi.

(Unioneoonline)

© Riproduzione riservata