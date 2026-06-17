Allerta della Protezione Civile da oggi pomeriggio a domenica sera per un’ondata di calore pronta a riversarsi sulla Sardegna.

Le temperature sono previste in graduale aumento nelle prossime ore, con picchi attesi nel fine settimana: in alcune zone dell'Isola il termometro potrà toccare i 40 °C.

L'allerta è in vigore dalle 12 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 18 di domenica 21 giugno.

All'origine del fenomeno un vasto campo di alta pressione in espansione dall'Africa verso l'Europa centro-occidentale. Nei prossimi giorni l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente, favorendo un afflusso di aria calda di origine sahariana che investirà anche la Sardegna.

Dalla Protezione civile anche le raccomandazioni per affrontare le alte temperature: evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto per i soggetti a rischio; proteggere in casa gli ambienti dal sole con tende o persiane; consumare pasti leggeri, molta frutta, bere a sufficienza evitando alcolici e caffeina; indossare abiti e cappelli leggeri, di colore chiaro, in fibre naturali. E ancora prestare attenzione alle persone malate, verificando che non siano troppo coperte.

(Unioneonline)

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