Caldo estremo in Sardegna, a Oliena sfiorati oggi i 46 gradi. Nuorese e Gallura trainano la fiammata africana. Orani si ferma a quota 44, mentre si respira soltanto sui rilievi di Desulo. Sfiorati oggi i 46 gradi nel Nuorese, dove le temperature rimangono stabilmente sopra i 40 gradi. Caldo estremo anche in Gallura, Oristanese e Sulcis. E' quanto emerge dalla rilevazione giornaliera delle temperature massime della rete delle stazioni dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna. Il picco a Oliena, con 45.8 gradi registrati e nella frazione di Su Canale a Monti (in Gallura) dove sono stati toccati i 45.7.

Superati di poco i 44 gradi a Orani, dove si era raggiunto il record estivo per il 2026, 48,4 gradi il 19 luglio scorso. A Nuoro raggiunti i 41 gradi come a Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, mentre a Ozieri, nel Sassarese si arriva "solo" a 40 gradi.

Per vedere temperature nelle medie del periodo bisogna scorrere l'elenco delle stazioni sino alle ultime posizioni: A Tempio Pausania, sul monte Limbara 34.3, a Sassari 33.8, a Santa Teresa Gallura 33.4 e infine la località "più fresca" Desulo , tra i monti del Nuorese: 33.1 gradi.

(Unioneonline)

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