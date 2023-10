Un mese di ottobre all’insegna delle alte temperature: l’anticiclone africano riporta il caldo sull’Italia, con temperature che in Sardegna potranno raggiungere anche picchi di 33°C.

Oggi la colonnina di mercurio supererà ampiamente i 30 gradi in buona parte dell’Isola, e dunque facendo segnare valori quasi da record per il periodo: in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23°C.

Anche nel corso di martedì lo scenario meteo non cambierà: previsti tanto sole e valori termici sopra le medie del periodo.

L'alta pressione potrebbe subire una lieve flessione intorno a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, a causa del transito della coda di un veloce fronte atlantico che potrebbe portare qualche modesto disturbo: previsto, dunque, qualche grado in meno nelle temperature, che resteranno però comunque sopra la media stagionale.

«Per una svolta autunnale - afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese».

