Un avviso di allerta meteo per la Sardegna è stato diramato dal centro funzionale decentrato della Protezione civile.

Nel dettaglio, a partire dalle 10 di domani, venerdì 23 luglio, e fino alle 17.59 di domenica 25 luglio, le temperature massime tenderanno ad aumentare risultando anche superiori ai 40°C, in particolare nelle aree del Campidano e del Sulcis da venerdì, poi in estensione alla valli del Tirso e del Coghinas da sabato e in ulteriore estensione sulla Gallura domenica.

La Protezione civile chiede particolare cautela soprattutto per i soggetti a rischio, e dunque anziani, convalescenti, e bimbi piccoli, con l’invito a non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18.

