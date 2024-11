Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “……Questo non è amore”, nel pomeriggio del 25 novembre in piazza Garibaldi a Cagliari sarà allestita una postazione, con un banchetto informativo e il “Camper della Polizia di Stato" . Il personale specializzato delle diverse articolazioni della Questura di Cagliari e del Gabinetto regionale Polizia scientifica, con la collaborazione della locale rete antiviolenza, sarà a disposizione dei cittadini per fornire indicazioni e consigli sul tema della violenza di genere.

Sarà anche presente una vittima di violenza di genere, protagonista di un grave fatto di cronaca accaduto in provincia di Cagliari negli anni ’90. Nell’occasione, sarà inoltre rinnovato il “Protocollo ZEUS”, sottoscritto il 12 giugno 2020 dalla Questura di Cagliari e il CIPM Sardegna (Centro Italiano per la promozione e la mediazione) che, come noto, fornisce ai cosiddetti “maltrattanti” destinatari di ammonimento del Questore, un percorso trattamentale, a cura di un’équipe di professionisti, specializzati nel trattare le persone con problemi relazionali.

Infine, la Polizia di Stato di Cagliari ha aderito all’iniziativa “ORANGE THE WORLD”, in collaborazione con l’Associazione “Soroptimist Club Cagliari – Sardegna”, illuminando simbolicamente di arancione, durante gli orari notturni, la facciata della Questura.

© Riproduzione riservata