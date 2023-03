Era il primo vero test per la chiusura di via Roma a Cagliari, il secondo giorno con la strada chiusa dal lato dei portici.

E il traffico è letteralmente impazzito: code infinite e auto che procedevano a passo d’uomo tra le 8 e le 9 sul Lungomare New York 11 settembre (la vecchia via Roma). Gran caos anche in viale Colombo e piazza Deffenu. I pullman riescono in parte ad andare più veloce per via delle corsie preferenziali, ma agli incroci anche loro restano imbottigliati.

Largo Giuseppe Dessì

Tutta l’area è presidiata dalla polizia locale, ma i fischietti degli agenti che cercano di mettere ordine sono sovrastati dal suono dei clacson.

È il secondo giorno di chiusura, ma il primo vero test visto che ieri via Roma era stata chiusa solo dopo le 9.30, quando studenti e lavoratori avevano già raggiunto classi, uffici e negozi.

Tempi di percorrenza raddoppiati o triplicati, ingressi ritardati a scuola e al lavoro. E il blocco si ripercuote anche in altre zone, sino a viale Ferrara, zona Su Siccu, bloccata in entrambe le direzioni. Gran caos in piazza D’Armi, soprattutto quando il bus si ferma per far scendere gli studenti di ingegneria.

Traffico in tilt

Tra le possibili soluzioni paventate nei giorni scorsi dal comune, la riduzione degli abbonamenti per il trasporto pubblico al fine di invitare i cagliaritani a lasciare l’auto a casa. Mentre per viale San Vincenzo è in ballo la possibilità di creare una corsia supplementare eliminando una decina di posteggi auto.

