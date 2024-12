Non si ferma l’inchiesta sulla morte di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, i due coniugi trovati senza vita il 5 dicembre scorso in un’abitazione di via Ghibli a Cagliari.

La Procura ipotizza il duplice omicidio volontario e ha disposto anche accertamenti sui telefoni della coppia. Da quanto trapela, l’ultimo messaggio dall’apparecchio di Gulisano risalirebbe alle prime ore del mattino del 5 dicembre, ma il sospetto è che in quel momento l’uomo e la moglie potesse essere già morto.

Decisivi dunque saranno i riscontri dell’autopsia, che forniranno indicazioni sull’ora del decesso e nuovi elementi utili agli investigatori.

