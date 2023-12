Sono esasperati i commercianti di via Dettori, la strada di Cagliari chiusa ormai da quasi un anno per il rischio crolli, viste le numerose crepe che si erano aperte in alcuni palazzi.

Ad agosto già stimavano perdite per decine di milioni di euro, che sono inevitabilmente aumentate in questi mesi. E dopo l’estate, strada chiusa anche nel periodo di Natale, uno dei momenti dell’anno più floridi per il commercio.

Il cantiere è stato fermo per alcuni mesi, la settimana scorsa sono stati effettuati i lavori sulla rete del gas. Poi nuovo stop.

I titolari delle attività si sentono presi in giro, e lo scrivono in termini più coloriti in un una scritta apparsa sulla recinzione del cantiere. «Via Dettori solo prese per il c**o. Stiamo facendo la fame. Buon Natale». Firmato, «i commercianti».

