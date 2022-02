Un trentunenne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato ieri a Cagliari, dai carabinieri della Stazione di Villanova, per truffa aggravata e falsità ideologica.

L’uomo nello scorso dicembre era riuscito a farsi consegnare da una 37enne del capoluogo la somma di 510 euro quale anticipo per l'acquisto di un'autovettura proposta in vendita su un noto sito web. La macchina non è però mai stata consegnata all'acquirente.

Il 31enne aveva anche poi denunciato lo smarrimento della carta di circolazione del veicolo in questione, presentando nel corso della formalizzazione dell'atto una delega firmata della proprietaria del mezzo, che è poi risultata totalmente all’oscuro dei fatti.

In sostanza l'uomo aveva simulato la vendita di una vecchia auto che nemmeno gli apparteneva spacciandola per quella della moglie, e aveva poi maldestramente cercato di camuffare le proprie responsabilità attraverso una denuncia fasulla, finalizzata ad ottenere fraudolentemente dalla motorizzazione civile una copia del libretto del mezzo.

(Unioneonline/v.l.)

