Sardegna ancora ultima in Italia per numero di vaccini anti-Covid somministrati.

Secondo gli ultimi dati forniti dal sito del Governo, ieri sono state somministrate 16.421 dosi (8.721 di prima inoculazione e 7.700 di richiami). Salgono così a 1.157.321 le dosi in totale somministrate dall'inizio della campagna su un totale di 1.390.107 consegnate. Si tratta dell'83,3 per cento delle fiale consegnate in totale all’Isola dalla struttura commissariale.

Nel dettaglio, a livello regionale il 76,02% degli over 80 ha completato il ciclo con la seconda dose o dose unica, mentre restano indietro le altre fasce di età: 35,87% tra i 70 e 79 anni; 28,34% tra i 60 e i 69; 19,39% tra i 50 e i 59; 15,16% tra i 40 e 49; 13,01% tra i 30 e i 39; 9,18% tra i 20 e i 29; 1,48% tra i 12 e i 19 anni.

Quanto alle nuove forniture, oggi sono arrivate altre 12.870 dosi di vaccino Pfizer.

