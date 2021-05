In Sardegna la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 12,7% a cui aggiungere un ulteriore 18,2% solo con prima dose. Lo rileva il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, con dati aggiornati al 19 maggio.

La percentuale degli over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 73,7% a cui aggiungere un ulteriore 11,7% solo con prima dose; quella della fascia di età 70-79 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,6% a cui aggiungere un ulteriore 55,4% solo con prima dose.

Nel range 60-69 anni ha completato il ciclo vaccinale l'11,5% della popolazione a cui aggiungere un ulteriore 39,9% solo con la prima dose.

Sempre secondo il Gimbe, la Sardegna dimezza inoltre i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (868 con un -42,5%) nella settimana 12-18 maggio e conferma una performance in miglioramento rispetto alla settimana precedente. Restano ampiamente sotto soglia i posti letto in area medica, pari al 13%, e terapia intensiva, al 19%, occupati da pazienti Covid-19.

(Unioneonline/v.l.)

