Consegnate in Sardegna 51.480 dosi di vaccino Pfizer. La fornitura odierna è stata recapitata all'ospedale Binaghi di Cagliari, che è hub di rifermento per tutta l'Isola. La conferma arriva dall'assessore alla Sanità, Mario Nieddu. Altre 44.660 dosi erano arrivate una settimana fa.

La campagna adesso potrà riprendere slancio dopo il rallentamento dovuto alla carenza di vaccini AstraZeneca e al passaggio al sistema di prenotazione di Poste italiane che sarà effettivo a partire da venerdì, quando potranno aderire alle vaccinazioni anche gli over 50.

"Da venerdì 14 partiamo con il portale delle Poste per le adesioni e quindi per noi sarà più semplice ampliare il target a seconda delle richieste che arriveranno dalla struttura commissariale: l'importante però è avere i vaccini". Così il commissario straordinario di Ares-Ats Massimo Temussi dopo la lettera inviata oggi dal generale Figliuolo alle Regioni, e che dà il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.

VIA AGLI OVER 40 – “Nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell’ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile – si legge nella lettera di Figliuolo - la Struttura Commissariale ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare - a partire dal prossimo 17 maggio - le prenotazioni anche per i cittadini over 40”.

"In questo momento abbiamo le scorte ed entro il mese sappiamo che dovrebbero arrivare 196mila dosi di Pfizer - ha aggiunto Temussi - andiamo avanti con il programma di immunizzazione delle isole minori e delle zone isolate, ma anche con l'apertura di punti di vaccinazione comunali e itineranti".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata