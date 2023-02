Scuole di tutta la Sardegna in arrivo alla Cittadella Universitaria di Monserrato, dove giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 marzo si svolgeranno le Giornate dell'Orientamento organizzate dall'Università degli Studi di Cagliari.

L'ateneo riaccoglie così studenti e studentesse in presenza per la prima volta dopo la pandemia, per far conoscere i corsi di laurea e i servizi offerti. «Ci saranno diverse novità per quanto riguarda l'offerta formativa», segnala il rettore Francesco Mola durante la presentazione delle attività andata in scena stamattina al Rettorato. «Le attese dei nostri studenti sono tante e sono forti, dobbiamo offrire di più. La transizione digitale e la transizione energetica stanno portando a una rivoluzione globale: noi come ateneo ci siamo attrezzati, ci stiamo attrezzando e continueremo ad attrezzarci in tal senso».

L'offerta. Nei tre giorni dedicati all'orientamento gli studenti di quarta e quinta superiore saranno accolti dall'Università, sia con i docenti sia con i neolaureati già affermati come professionisti in diversi campi che illustreranno la loro esperienza all'interno dell'ateneo per testimoniare l'importanza dello studio universitario. «Abbiamo già ricevuto oltre 9500 iscrizioni, fra singoli studenti e scuole: potranno visitare aule, laboratori didattici, biblioteche e musei della Cittadella, conoscendo i servizi di orientamento e counseling», spiega Valentina Onnis, prorettrice all'orientamento e Alumni.

L'ateneo cagliaritano presenta 88 corsi di studio: 42 triennali, 40 magistrali e 6 a ciclo unico, con un totale di oltre 30.000 persone fra studenti, docenti, ricercatori, specializzandi e dottorandi. La possibilità di registrarsi alle tre giornate (dalle 9 alle 15 giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13 sabato) è ancora aperta.

