C’è chi non ha rinunciato alla tintarella, e chi ha “colonizzato” i parchi, Molentargius, Monte Claro, con passeggiate in bicicletta e pic nic improvvisati. Ma c’è anche chi non ha rinunciato a fare un giro ai mercatini del riuso in città: quello Cuore, a Sant’Elia, è stato letteralmente preso d’assalto, ma un via vai continuo per tutta la mattinata c’è stato anche in piazza del Carmine (per il consueto mercatino vintage) e alla Vetreria di Pirri, dove si è svolto “Naturalmente locale”, la manifestazione organizzata dalla Municipalità di Pirri insieme a Mesa Noa per promuovere i prodotti locali.

La prima domenica di ottobre ha regalato temperature quasi estive (ancora 27 gradi dopo le 17) e i cagliaritani ne hanno approfittato per trascorrere una giornata all’insegna del benessere. Come era prevedibile, approfittando del caldo sono stati tantissimi quelli che hanno scelto il Poetto. “Sono un’habitué del Poetto”, ha detto Costanza Manca, alla Prima Fermata. “Vivere a Cagliari significa anche avere l’opportunità di fare un bagno al mare a ottobre”. Il concetto lo ha ribadito Cinzia Serra: “Spero che questo clima ci accompagni almeno per tutto ottobre, a Cagliari è accaduto altri anni di avere giornate in autunno con 30 gradi”.

© Riproduzione riservata