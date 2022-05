Paura nella tarda serata di ieri a Cagliari a causa di un forte boato avvertito a Mulinu Becciu.

Un grosso albero, intorno alle 23, si è schiantato al suolo in un cortile di via Tintoretto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Nessuno è rimasto ferito ma i danni sono ingenti.

“Dopo tante segnalazioni da parte degli abitanti sulla pericolosità di quel pino – racconta un lettore residente nella zona -, anche perché qualche anno fa era crollato il suo ‘gemello’ a causa di un forte nubifragio, nessuno ha preso provvedimenti, nemmeno i rami sono stati potati. E ieri non ha retto più, non aveva un supporto di terra in cui affondare le radici. Per fortuna al momento del fatto, data l’ora, non c’erano i bambini che spesso giocano per strada e stranamente neanche auto parcheggiate”.

La ringhiera sottostante è stata spinta verso la strada insieme ai blocchetti del muro: “Chi è accorso è rimasto sconcertato”, prosegue il nostro lettore che segnala anche l’assenza di energia elettrica dall’altra parte della strada, durata alcune ore.

L’area è stata messa in sicurezza con le transenne.

