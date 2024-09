Un anno fa, il 10 settembre 2023, il terribile incidente in viale Marconi a Cagliari dove avevano perso la vita quattro giovanissimi fra 19 e 24 anni: Giorgia Banchero, Simone Picci, Alessandro Sanna e Najibe Zaher.

La mamma di quest'ultima, Merita Agus, ha ricordato la figlia con un toccante messaggio: «Un anno fa tu sei volata in cielo, lasciando mamma e papà in un dolore atroce, terribile e immenso, indescrivibile», le sue parole in un post su Facebook. «Insieme a te anche la nostra vita con tutti i nostri sogni si è frantumata. Tutti i tuoi progetti di vita, laurea, lavoro, matrimonio e i nipotini che avresti voluto darci. È tutto finito quel terribile giorno. Il nostro cuore è in frantumi, ma stiamo cercando di essere forti come volevi sempre che fossimo, perché la nostra sofferenza non vogliamo che possa in qualche modo ostacolare la tua serenità lassù. Hai lasciato una immensa scia d'amore in tutti e di questo ne andiamo fieri. Tu vivi in noi, ti ameremo per sempre».

Lo stesso ha fatto Giuseppina Russo, la mamma di Alessandro Sanna: «Sei stato un dono meraviglioso, un abbraccio immenso, una gioia per chiunque ti abbia conosciuto. Sei e sarai un amore grande e infinito, continua a proteggermi. Ho bisogno di te. Mi manchi».

Le iniziative. A dodici mesi di distanza, nel ricordo delle quattro vittime dell'incidente, sono diverse le attività organizzate da parenti e amici. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15 nei campi di via Don Bosco a Selargius, attesi oltre 150 atleti per il 1° Memorial Najibe Zaher, dove è prevista anche la presenza dei calciatori del Cagliari Simone Scuffet e Gabriele Zappa. A organizzarlo la famiglia e gli amici di Najibe. In memoria di Sanna, è in corso da domenica e si concluderà questa sera il memorial nel centro sportivo di via Pasolini ad Assemini, a lui intitolato.

