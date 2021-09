In stato di ubriachezza, molestava i clienti di un bar in piazza Yenne a Cagliari e per farlo smettere ci sono voluti i carabinieri.

Ieri pomeriggio il titolare del locale ha chiesto l’intervento dei militari. Il 31enne, originario del Burkina Faso, era completamente ubriaco e nel suo zaino è stato ritrovato un coltello da cucina con una lama di 13 centimetri, che è stato sequestrato.

L’uomo invece è stato denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata